Самый популярный кот-блогер Украины, Степан из Харькова, уехал из родного города во Львов.

Об этом он сообщил многочисленным подписчикам на своей странице в Instagram.

Правда, из Харькова он уехал не навсегда.

"Мы навестили родной Харьков, и очень больно его покидать. Но Львов стал теперь нашим вторым домом, поэтому праздники мы проведем во Львове", - объяснил Степан.

На опубликованных снимках и видео Степан и Стефания едут в спальном вагоне поезда. Как оказалось, у кота появилась любовь.

Страницу Степана ведут харьковчане. До войны они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот-блогер вместе с хозяевами переехал во Францию, а потом во Львов.

Напомним, недавно кот Степан вернулся домой в Харьков на Северную Салтовку - самую пострадавшую от обстрелов часть города.

Мы также рассказывали, что в марте самый популярный кот Instagram в мире объявил в соцсети, что смог собрать 10 тысяч долларов на помощь животным Украины, которые пострадали из-за войны. Сообщалось, что деньги уйдут благотворительным организациям, а также зоопарку Николаева.