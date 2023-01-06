В Двуречной под Купянском под обстрел попала школа-лицей, ранен мужчина
В Двуречной под Купянском под обстрел попала школа-лицей.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграм-канале.
Здание частично разрушено, масштабный пожар тушили в течение трех часов. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Двуречной ранение получил мужчина 75 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
По словам Синегубова, российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. За прошедшие сутки под огнем вражеской артиллерии и минометов были: Купянск, Волчанск, Двуречная, Огурцово, Кисловка и другие населенные пункты.
В Купянске повреждено здание гражданской промышленности.
Продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки специалисты ГосЧС обезвредили 135 взрывоопасных предметов.
По данным Синегубова, в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов Купянский район.
Накануне Нового года россияне ударили по Купянскому району Харьковщины, снаряд попал в жилую многоэтажку.
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