В Двуречной под Купянском под обстрел попала школа-лицей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеграм-канале.

Здание частично разрушено, масштабный пожар тушили в течение трех часов. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Двуречной ранение получил мужчина 75 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По словам Синегубова, российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. За прошедшие сутки под огнем вражеской артиллерии и минометов были: Купянск, Волчанск, Двуречная, Огурцово, Кисловка и другие населенные пункты.

В Купянске повреждено здание гражданской промышленности.

Продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За сутки специалисты ГосЧС обезвредили 135 взрывоопасных предметов.

По данным Синегубова, в Харьковской области наиболее страдает от обстрелов Купянский район.

Накануне Нового года россияне ударили по Купянскому району Харьковщины, снаряд попал в жилую многоэтажку.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.