В Харькове демонтировали два монумента. Это памятник члену ЦК КПСС Николаю Тихонову и советскому писателю Николаю Островскому.

Об этом сообщают в соцсетях.

Так, о памятнике Тихонову, который должны были убрать еще несколько лет назад согласно закону о декоммунизации, написала в Фейсбуке депутат Харьковского городского совета из фракции "Европейской солидарности" Ирина Гончарова-Багалий.

"В Харькове демонтировали памятник Тихонову. Тому самому дважды герою соцтруда и члену ЦК КПСС. Не знали, что он до сих пор стоял? На Соборном спуске. Он должен был быть демонтирован еще в 2016 году по закону о декоммунизации. Но простоял до конца 2022 года. Надеюсь, теперь на этом месте установят памятник Петру Болбочану, штаб которого находился на спуске", - написала местная депутат.

Кроме того, в Первой столице демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому. Об этом сообщил в Фейсбуке председатель ОО "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

Бюст находился у входа в центральную детскую библиотеку Киевского района.

Ранее в Днепре демонтировали памятник Михаилу Ломоносову.

А в Одессе демонтировали памятники Екатерине Второй и Александру Суворову.