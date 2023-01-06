В Днепре, 6 января, провели демонтаж памятника русскому ученому Михаилу Ломоносову.

С помощью спецтехники коммунальщики сняли его с постамента. Затем его отвезут на территорию одного из коммунальных предприятий, сообщает "Суспильне".

Ранее там демонтировали памятники Максиму Горькому, Ефиму Пушкину и Александру Матросову.

Указанные памятники, согласно заявлению местных властей, переместят для хранения на территорию коммунального предприятия "Зооконтроль". Горсовет принял решение самостоятельно перенести памятники, поскольку на неоднократные обращения с просьбой определить объекты культурного наследия и исключить из их перечня памятники, связанные с бывшим СССР и страной-агрессором, Минкульт не отреагировал.

Тем временем война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.