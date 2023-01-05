В четверг, 5 января, в Николаеве снесли памятник российскому полководцу Александу Суворову.

Об этом сообщают местные издания.

Памятник был установлен рядом со зданием военной кафедры Николаевского национального университета им. В. Сухомлинского.

Как писала "Страна", в начале декабря памятник Суворову в Николаеве был впервые облит красной краской.

Напомним, перед Новым годом в Одессе демонтировали памятники Екатерине Второй и Александру Суворову.

Война в Украине продолжается уже 316-й день. "Страна" следит за новостями 5 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 315-го дня войны. В ГУР Минобороны сообщили, что РФ готовится к новому массированному удару по Украине. В оперкомандовании "Юг" конкретизировали, что следующую ракетную атаку Россия может провести в районе православного Рождества. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что весной Украина планирует серьезное наступление. Он спрогнозировал, что боевые действия в марте будут "самыми жаркими".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.