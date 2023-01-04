В Днепре снесли памятник советскому солдату Александру Матросову и начали демонтаж памятника-танка Т-34.

Об этом сообщают местные паблики.

Матросов - уроженец Днепра (в то время - Екатеринослава). В феврале 1943 года под Псковом он закрыл собой амбразуру немецкого пулеметного дзота, чтобы дать возможность батальону пойти в атаку. Посмертно награждён звездой Героя Советского Союза.

Минкульт указал его фамилию в списке имен исторических и культурных деятелей, которые он рекомендует вычеркнуть из украинских топонимов в первую очередь.

Также в Днепре начали демонтировать памятник-танк Т-34, посвященный защитнику и освободителю Днепра и области генералу Ефиму Пушкину.

Пушкин погиб 11 марта 1944 года в результате осколочного ранения в Николаевской области. Затем прах доставили в город Днепр и торжественно захоронили на мемориальном кладбище на Соборной площади.

Памятник-танк был установлен в память о Пушкине в 1945 году.

Напомним, что ранее в городе демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и анонсировали сносы памятника ученому Ломоносову.

По данным местных властей, снесенные памятники будут хранить на территории коммунального предприятия "Зооконтроль".