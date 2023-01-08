В Мерефе Харьковской области, где вчера был ракетный удар, попали в промышленное предприятие.

Об этом сообщает в Telegram в воскресенье, 8 января, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Прошлой ночью зафиксированы два ракетных удара по городу Мерефа Харьковской области. Поврежден объект гражданской промышленности", - написал он.

Кроме того, Синегубов рассказал об обстрелах населенных пунктов Старица под Чугуевом и Двуречная в Купянском районе.

"В Двуречной под удар попали частный дом и здание подразделения ГСЧС. Повреждены две автоцистерны и оперативный автомобиль пожарников. Обошлось без пострадавших", - добавил Синегубов.

Напомним, после ракетного удара 7 января в Мерефе погиб 50-летний местный житель.

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