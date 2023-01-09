В Донецкой области в районе Соледара пропали два британских волонтера Эндрю Бегшо и Кристофер Перри.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

"7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет" - говорится в сообщении.

6 января в 8 утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, после чего связь с ними была потеряна. Сейчас полиция пытается установить их местонахождение.

Напомним, мы в ВСУ рассказали, почему россияне усилили попытки наступать на Соледар.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.