Полиция Винницкой области задержала мужчину за покушение на убийство священнослужителя. Правоохранители рассказали, что известно о нападавшем.

Пост о преступнике опубликован в Фейсбуке Нацполиции региона.

"2 января около 9:00 часов в Виннице на спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении священнослужителя на территории храма. На место происшествия сразу направили ближайший наряд полиции. Когда полицейские прибыли по вызову, увидели мужчину в неадекватном состоянии, который не реагировал на замечания. Злоумышленник начал приближаться к правоохранителям, угрожал им физической расправой и размахивал предметом, похожим на нож. Как потом выяснилось, это была опасная бритва. Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу. Злоумышленник был задержан, а врачи оказали ему медицинскую помощь. Жизни и здоровью задержанного пока ничего не угрожает", - сказано в посте.

Было установлено, что злоумышленник – 47-летний житель областного центра. Раньше проблем с законом у него не было. Однако он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По фактам покушения на убийство священнослужителя и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, устанавливают мотивы и все обстоятельства происшествия. Задержанного допрашивают.

Ранее "Страна" сообщала, что раненый протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

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