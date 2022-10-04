В Ирландии напали на украинских беженцев. Мать и дочь получили 70 ножевых ранений
В ирландском городе Клеркасл совершено жуткое нападение на украинок. 8-летней девочке и ее маме нанесли тяжелые ножевые ранения прямо в доме, где проживает до 15 украинских беженцев. Ребенку нанесли более 70 ранений.
Об этом пишет The Irish Independent.
Сейчас им сделали операции и они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Врачи считают, что пострадавшие должны выжить.
Рано утром 27 сентября жильцы дома услышали шум, после чего пытались попасть к ним в комнату, но не смогли. Тогда они обошли дом сзади и через окно увидели тяжело раненого ребенка, после чего вызвали скорую.
Как оказалось, девочка получила 74 ножевых ранения.
Сообщается, что полиция уже установила личность подозреваемого, но его пока не арестовали.
О его личности или мотивах ничего не сообщается, но остальных украинских беженцев, среди которых несколько детей, решили переселить в другое жилье.
Напомним, что накануне в берлинском лагере для беженцев украинец зарезал свою жену на глазах детей.
Также мы публиковали видео задержания украинской беженки, которая пыталась вломиться в дом бывшего сожителя-британца.