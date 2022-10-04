В ирландском городе Клеркасл совершено жуткое нападение на украинок. 8-летней девочке и ее маме нанесли тяжелые ножевые ранения прямо в доме, где проживает до 15 украинских беженцев. Ребенку нанесли более 70 ранений.

Об этом пишет The Irish Independent.

Сейчас им сделали операции и они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Врачи считают, что пострадавшие должны выжить.

Рано утром 27 сентября жильцы дома услышали шум, после чего пытались попасть к ним в комнату, но не смогли. Тогда они обошли дом сзади и через окно увидели тяжело раненого ребенка, после чего вызвали скорую.

Как оказалось, девочка получила 74 ножевых ранения.

Сообщается, что полиция уже установила личность подозреваемого, но его пока не арестовали.

О его личности или мотивах ничего не сообщается, но остальных украинских беженцев, среди которых несколько детей, решили переселить в другое жилье.

Напомним, что накануне в берлинском лагере для беженцев украинец зарезал свою жену на глазах детей.

Также мы публиковали видео задержания украинской беженки, которая пыталась вломиться в дом бывшего сожителя-британца.