В лагере для беженцев в Берлине 44-летнюю украинку убили на глазах ее двоих детей. В убийстве подозревается ее муж.

Об этом со ссылкой на полицию пишет Spiegel.

Семья из Украины была зарегистрирована в Берлине в июне 2022 года.

Предварительно полиция выяснила, что украинская пара поссорилась в общежитии в Альт-Хоэншёнхаузене, после чего 50-летний мужчина напал на свою жену и смертельно ранил ее.

Все это произошло на глазах их детей, и старшая дочь сразу же позвала на помощь. Женщину пытались спасти, но она все-таки скончалась.

Теперь мужчина задержан, а детей передали на попечение отдела по делам молодежи.

Ранее в сети появилось видео задержания украинской беженки, которая пыталась вломиться в дом бывшего сожителя-британца.

А недавно в Финляндии российских дезертиров подселили к украинским беженкам. Они говорят, что теперь боятся оставлять детей одних, потому что вокруг "ходят бородатые чеченцы".

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.