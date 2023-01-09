В Донецкой области за минувшие сутки убиты два мирных жителя - в Бахмуте и Соледаре, где сложилась сложная ситуация.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Еще два человека в области получили ранения.

С начала вторжения в Донецкой области погибли 1295 человек и еще 2833 были ранены. Данные Кириленко указывает без учета Мариуполя и Волновахи. Там точное количество жертв и раненных невозможно назвать, добавляет он.

Вместе с тем, российские телеграм-каналы пишут о гибели двоих в Новом Свете и ранении одного мужчины в Александровке.

Война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.