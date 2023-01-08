В воскресенье, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Главное из обращения президента:

Рассказал о первом в этом году освобождении украинских военных из российского плена. "50 украинцев вернулись домой. 33 офицера, 17 – это рядовые и сержанты. Среди них – защитники Киевщины, Донбасса, Мариуполя, юга страны. Бойцы армии, Нацгвардии, терробороны, ВМС, пограничники". Отметил работу Воздушных сил Украины. С начала этих суток ВС ВСУ сбили три вертолета, беспилотники. Рассказал о ситуации на передовой. По его словам, там за первую неделю года обстановка существенно не изменилась. Продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донецкой областях. "Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена русскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки русских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело… Это одно из самых кровавых мест на фронте". Сообщил, что командующий направлением генерал Сырский вручил награды за стойкость бойцам, которые служат в Бахмуте и Соледаре, где крайне сложная обстановка. Сырский наметил меры по усилению обороны, в том числе, за счёт переброски на это направление новых подкреплений. Прокомментировал российские обстрелы Херсона зажигательными боеприпасами, а также удары по Краматорску и другим городам Донбасса во время объявленного Россией одностороннего "перемирия".

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.