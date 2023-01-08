Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что в качестве варианта остановки войны Украине предлагают "корейский сценарий".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

(Этот сценарий включает разделение территорий без подписания мирного договора и политического урегулирования, но с фактической остановкой войны, как произошло с Северной и Южной Кореей, которые поделились по 38-й параллели).

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель", - сказал Данилов.

Он снова повторил недавние заявления о том, что представитель Путина Дмитрий Козак сейчас ведет переговоры об этом в Европе.

По словам Данилова, Козак "ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они (россияне - Ред.) готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть с сегодняшнего дня и заставить нас, чтобы мы вышли в какое-нибудь перемирие".

Напомним, еще в августе прошлого года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что "заморозка" войны в Украине будет иметь серьезные последствия и превратит в заложников миллионы людей - как в Северной Корее.

Война в Украине продолжается уже 319-й день. "Страна" следит за новостями 8 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.