В Иране власти утверждают, что взяли ситуацию с протестами под контроль.

Как вчера заявил министр иностранных дел Аббас Аракчи, мятежные акции теперь "полностью контролируются".

Днем ранее - 11 января - иранские силовые структуры сообщили о задержании ключевых участников протестов, не раскрывая их имен и численности.

Параллельно прошли массовые проправительственные манифестации в ряде городов (на видео). В марше жителей Тегерана принял участие президент страны Масуд Пезешкиан.

Накануне верховный правитель Ирана Али Хаменеи заявил, что власти не пойдут на уступки "террористам" и "разрушителям", которые, по заявлению иранского руководства, направляются Израилем и США.

Напомним, что поводом для протестов стало падение национальной валюты и санкционированное властями повышение цен на топливо, однако они быстро политизировались и радикализировались, а основным требованием стала смена власти в стране и свержение режима аятолл. Протесты публично поддерживают Израиль и США, а также проживающий в Америке сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви.

При этом ещё на прошлой неделе у протестующих появилось оружие, после чего начались боевые столкновения с силовыми структурами Ирана. Особенно жестокими они были в городах с преимущественно курдским населением (у курдов традиционно тесные связи с Израилем).

В конце прошлой недели, судя по поступающей информации, на подавление бунта были брошены помимо полиции подразделения КСИР.

И, как признают западные СМИ, протесты в значительной степени были подавлены, хотя и не до конца. Но произошло это ценой больших жертв. Вчера иранские власти заявили, что погибли 500 человек (из них 100 сотрудников силовых структур).

В то же время иранские оппозиционные ресурсы и израильские медиа пишут, что счет погибшим идет на тысячи.

Публикуются кадры с телами в черных мешках, среди которых люди ищут своих близких.

Параллельно на Западе разворачивается кампания с призывом к президенту США Дональду Трампу нанести удары по Ирану, чтобы поддержать протестующих. Иначе, как заявляется, власти уже в ближайшие дни смогут полностью подавить протесты.

Подключился к этой кампании и президент Украины Владимир Зеленский.

"Очень важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны. Каждый лидер, каждая страна и международные организации должны вмешаться сейчас и помочь народу устранить виновных в том, чем, к сожалению, стал Иран", - заявил Зеленский.

Американские СМИ пишут о том, что вариант с атакой на Иран уже прорабатывается в Белом доме, но окончательного решения Трамп еще не принял. Официально Вашингтон такого удара также не исключает, однако однозначных решений пока не озвучивалось. Хотя Трамп и грозит регулярно Ирану за убийства протестующих.

Но американские СМИ пишут, что Белый дом пока колеблется. А одним из противников военного вмешательства выступает вице-президент Джей Ди Вэнс.

При этом наблюдаются и попытки договориться: в переговоры с властями страны вступил спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

По данным главы МИД Ирана, от американцев поступили некие предложения, суть которых не раскрывается.

Напомним, ранее США требовали от Ирана полностью отказаться от ядерной программы - и после отказа нанесли ограниченный удар. Какой ультиматум выдвинут сейчас, неизвестно. Публично США требуют прекратить силовое подавление протестов.

Впрочем, с учетом того, что протесты приняли уже вооружённый характер и ставят своей целью свержение власти, вряд ли Тегеран откажется от силовых действий против протестующих до полного подавления протестов. Это для иранской власти вопрос жизни и смерти. Причем в буквальном смысле слова.

Поэтому, вполне возможно, Тегеран соглашается на переговоры с американцами лишь для того, чтоб выиграть время и не допустить американского удара до тех пор пока бунт не будет полностью подавлен.

Кроме того, важен и геополитический аспект происходящего.

Если взглянуть на последний шаг Трампа против Тегерана - введение 25%-х тарифов против торговых партнеров Ирана - то отчетливо видно, что основной целью борьбы с Ираном является ослабление Китая, который закупает большие объёмы нефти в Иране, а также в недавно атакованной США Венесуэле (и оттуда поставки нефти в КНР уже практически прекратились).

То есть глобальные требования США к Ирану явно будут связаны с попыткой конечного удара по основному противнику Трампа - Китаю, что, как уже предрекают западные СМИ, грозит вызвать новый виток торговой войны и ответных действий Пекина, который может возобновить ограничения на поставки редкоземельных металлов в США. А возможно, предпринять и другие резкие шаги в отношении американцев, которые, похоже, начинают с китайцами тотальную геополитическую войну.

Одним из последствий этого, не исключено, будет ещё большее сближение Китая с Россией, которая может стать главным поставщиком в КНР необходимого сырья в условиях постепенного перекрытия других источников. Причем поставки могут осуществляться и по суше, что сделает невозможным их перехват в море американским флотом.

В свою очередь это может повлиять и на политику Трампа по войне в Украине. Правда, варианты такого влияния могут быть разные: как усиление давления на РФ через санкции, захват кораблей с российскими энергоносителями и другие меры (чреватые однако эскалацией в отношениях США с Россией), так и усиление давления на Киев с целью побудить принять основные российские требования по завершению войны, чтобы выйти на сделку с Путиным и попытаться "оттянуть" РФ от Китая.