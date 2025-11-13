Две украинские компании попали под санкции США из-за помощи Ирану в разработке ракет и беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщается на сайте американского Министерства финансов.

"Иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) и Ekofera LLC (Ekofera), базирующиеся в Украине, для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая авиагоризонты и магнитометры, для HESA", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В Минфине добавили, что еще один иранский гражданин Саид Пахлавани Неджад выступал посредником между украинскими подставными компаниями и HESA и способствовал продаже HESA компонентов генераторов, двигателей, индикаторов положения, датчиков и другого оборудования.

Всего под санкции попали 32 физических лица и организации из восьми стран, в том числе Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии и Германии.

Напомним, что по образцу "Шахедов" Россия изготовляет свои "Герани", которыми атакует Украину.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио признался, что у Вашингтона почти исчерпаны возможности для введения новых санкций против России.

Напомним, последние санкции против РФ Вашингтон ввел 23 октября. Они касались прежде всего компаний "Роснефть" и "Лукойл".