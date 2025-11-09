Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и должностных лиц, включая спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, а также против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента Украины, где был опубликован соответствующий указ.

Из документа следует, что санкции также затронули нового начальника пятой службы ФСБ (она занимается, в том числе, и Украиной) Алексея Комкова.

Санкции введены и против начальника управления Главного управления Генерального штаба РФ (бывший ГРУ) Александра Зорина. Зорин был членом делегации РФ на недавних переговорах с Украиной в Стамбуле.

Кроме того, под санкции попали министр сельского хозяйства России Оксана Луи, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, замминистра культуры Андрей Малышев и замминистра образования и науки РФ Андрей Омельчук.

Между тем Россия также вводит санкции против крупных украинских чиновников. Недавно под них попали премьер-министр Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, министр экономики Алексей Соболев и бывший вице-премьер Александр Кубраков.

Ранее мы сообщали, что Зеленский ввёл санкции против украинских журналистов, связанных с УПЦ.