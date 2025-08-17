Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против разработчиков дронов с искусственным интеллектом в России, Беларуси и Китае. Ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российских, 10 китайских, две белорусские).

Соответствующий указ №599/2025 появился на сайте Офиса президента.

Под новые санкции попали десятки оборонных предприятий РФ, руководители компаний и иностранные фирмы, которые сотрудничают с военно-промышленным комплексом страны-агрессора. Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций и ограничение доступа к технологиям.

В список попали:

российские компании "Прогматик" и "Умные птицы";

производитель FPV-камикадзе "Микроб 10";

китайские компании Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Industry;

российский Центр технологий искусственного интеллекта "Нейролаб";

центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Ранее Зеленский призвал американского главу Дональда Трампа ужесточить санкции против России, если Владимир Путин начнет "уклоняться от трехсторонней встречи".

Война в Украине идет 1271-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями в обновляемом онлайне.