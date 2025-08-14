Европейским лидерам, призывающим Вашингтон к усилению санкций против России, пора что-то сделать самим или "заткнуться".

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессант в эфире телеканала Fox News.

По словам главы американского Минфина, санкции в отношении России "могут быть ужесточены" или "могут быть ослаблены" в зависимости от результатов встречи, запланированной на пятницу между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Но в любом случае европейцам нужно поддержать идею ужесточения мер.

"Европейцы должны присоединиться к нам в вопросе санкций, - заявил Бессант в интервью Bloomberg TV. - Они должны это сделать".

"Настало время делать – или заткнуться. Мы вводим вторичные пошлины для индийцев за покупку российской нефти. И я могу предположить, что если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут ужесточиться", - добавил он.

Напомним, министр финансов США заявил, что Трамп планирует обсудить с Путиным вопросы санкций.

Ранее Трамп подтверждал намерение ввести санкции против России.