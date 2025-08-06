100-процентные вторичные пошлины, которыми президент США Дональд Трамп угрожал России, нанесут ущерб самим США и будут восприняты как блеф. Эффективнее будут санкции в размере 10-30%.

Так считают аналитики, опрошенные CNN.

"Если мир в Украине по-прежнему кажется маловероятным, а Трамп реализует свой план, новая дубинка может ударить по экономике самой Америки — из-за более дорогих потребительских товаров, снижения рентабельности американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть", - говорится в статье.

В частности, высокие пошлины "приведут к усилению инфляции" в США, обременят американские предприятия более высокими затратами на импорт и могут привести к росту цен на нефть.



Индия и Китай являются не только крупными покупателями российской нефти, но и двумя крупнейшими торговыми партнёрами США. Вероятно, Пекин допускает введение пошлин, но сомневается в том, что Трамп "сможет выдержать результат экономического ущерба" для Америки, а потому вскоре их отменит. Трамп уже так делал.

Аналитики считают, что Трамп может ввести пошлины в размере 10-30%, и тогда они "будут иметь больший вес" и побудят страны диверсифицировать свои поставки нефти.

При этом сам Трамп уже говорит, что не озвучивал конкретный размер пошлин, которые угрожает ввести. А западные СМИ начали писать, что глава Белого дома может не ввести пошлины.

Также пресса сообщает, что президент РФ Владимир Путин не верит в ультиматум Трампа, который заканчивается в пятницу, и не намерен его исполнять.