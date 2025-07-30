Соединенные Штаты объявят в конце недели, какие меры примут против Индии в дополнение к импортным пошлинам за торговлю с Россией.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

Глава Белого дома сказал, что кроме объявленных ранее 25%-ных пошлин для Индии, индийцам придется заплатить "дополнительный штраф" за торговлю с Россией и членство в организации БРИКС.

Кроме того, как сообщает Белый дом, Трамп подписал указ о введении дополнительных 40%-ных пошлин для Бразилии, в результате чего общий размер пошлин составит 50%.

Напомним, ранее Трамп говорил, что любая страна, которая будет поддерживать политику БРИКС, столкнется с дополнительным тарифом в размере 10%.

Между тем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва издал указ, позволяющий приостановить концессии американским предпринимателям в случае ввода Соединенными Штатами пошлин на бразильские товары в размере 50% с 1 августа.

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