Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере 10% в отношении стран-членов объединения БРИКС.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время заседания в Белом доме.

"Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это", - сказал он.

Напомним, основными странами-участниками БРИКС являются Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР. Против ЮАР Штаты уже ввели санкции вчера.

Ранее Трамп говорил, что любая страна, которая будет поддерживать политику БРИКС, столкнется с дополнительным тарифом в размере 10%.

"Исключений из этого правила не будет", - добавил президент США.

Накануне Трамп ввел пошлины в отношении товаров из Японии и Южной Кореи. Единая 25%-ная пошлина на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на рынок США, начнет действовать с 1 августа.

Также США грозили Евросоюзу пошлинами в размере 17% на агроэкспорт в случае отсутствия торгового соглашения.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.