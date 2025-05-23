Президент США Дональд Трамп не рассчитывает на возможность торговой сделки с Европой.

Об этом американский лидер заявил в ходе краткого интервью жерналистам в Белом доме.

Условие Вашингтона – либо европейские компании, реализующие свою продукцию на американском рынке, переносят производство в США, либо будут платить пошлину за возможность сбыта товара.

Трамп рассматривает введение 50%-процентных тарифов против европейских партнёров.

При этом британская газета Financial Times пишет, что от экономических ограничений США страны Евросоюза могут понести миллиардные убытки.

Издание пишет, что новая торговая угроза Трампа может нанести серьёзный удар по ключевым отраслям европейской промышленности, таким как:

фармацевтика (€80 млрд экспорта в США в 2024) – в ЕС предупреждают о дефиците лекарств и "катастрофе" для отрасли;

автоиндустрия (€39 млрд) – повышение пошлин сделает экспорт нерентабельным, особенно для брендов, не производящих в США;

авиастроение – как Boeing, так и Airbus зависят от глобальных цепочек поставок, и новые тарифы могут повысить издержки.

Общий ущерб для экономики ЕС от 50% пошлин может достигнуть 0,5% ВВП, пишет издание.

Отмечается, что ЕС экспортировал в США товаров на €530 млрд в 2024 году – это более 20% всех внешних продаж.

Напомним, Сенат США пригрозил РФ 500%-ми тарифами при неприемлемых условиях для прекращения огня в Украине.

Ранее в Politico писали, что Евросоюз рассматривает введение встречных пошлин в ответ на тарифы США.