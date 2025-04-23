Правительство Евросоюза рассматривает введение высоких ответных пошлин против товаров из США и сокращение закупок американского оружия.

Об этом сообщает американское медиа-агентство Politico со ссылкой на источники.

"Сейчас Европа сосредоточена на таможенных пошлинах в ответ на тарифы, объявленные США, и мы не ищем эскалации. Мы не хотим разжигать конфронтацию, но мы хотим быть предельно ясными", – сказал изданию высокопоставленный европейский дипломат.

По сведениям собеседника Politico, у официального Брюсселя "изменился образ мышления".

"Мы перешли от обольщения к стратегии. Мы примем решение, чтобы защитить себя. Нам нужно найти путь, который будет работать без Вашингтона", – отметил источник.

Некоторые правительства ЕС рассматривают возможность использования сельскохозяйственных и экологических стандартов как средства для противодействия американским продуктам.

Ранее появилась информация, что Брюссель готовит ответные ограничения против США на фоне заявления американского лидера Дональда Трампа, который уверен, что заключит торговую сделку с Евросоюзом.

Также мы сообщали, что Си Цзиньпин призвал ЕС вместе противостоять пошлинам США.