Китайские предприятия в нарушение законодательства маркируют свои товары как корейские, чтобы поставлять их в США в обход повышенных ввозных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи.

Проведенное в прошлом месяце расследование выявило в первом квартале нарушения, связанные со страной происхождения товаров, на сумму 29,5 млрд вон (20,81 млн долларов). Причем 97% от общего числа нарушений приходится на поставки в США.

Это сравнимо с общим объемом нарушений на 34,8 млрд вон за весь 2024 год, среди которых на долю поставок в США приходилось лишь 62%.

"Во время первого президентства Трампа наблюдался рост попыток замаскированного экспорта, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится", - сообщил представитель службы Ли Кван Ву.

В понедельник таможня обнаружила катодные материалы для аккумуляторов на сумму 3,3 млрд вон, импортированные из Китая и отправленные в США с ложным указанием Южной Кореи в качестве страны происхождения, чтобы избежать высоких пошлин. Также были выявлены камеры наблюдения стоимостью 19,3 млрд вон. которые ввезли из Китая по частям и собрали в Южной Корее в обход американских ограничений на китайские устройства связи.

Таможенная служба Кореи создала специальную оперативную группу для предотвращения попыток незаконного экспорта таких товаров и планирует разработать конкретные меры реагирования для защиты южнокорейских компаний.

О нарушениях будет сообщено в прокуратуру. Кроме того, представители таможенной службы Южной Кореи провели встречу с представителями США, чтобы обсудить совместные усилия по расследованию действий Китая.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет убедить десятки стран ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на американские уступки с пошлинами.

Между тем Китай принимает довольно жесткие меры в ответ на пошлины Трампа. Он остановил критически важный для Америки экспорт редкоземельных ресурсов.