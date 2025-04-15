Из-за обострения развязанной Дональдом Трампом торговой войны власти Китая останавливают критически важный экспорт некоторых редкоземельных минералов и магнитов.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание пишет, что экспортируемые КНР ресурсы имеют решающее значение для мировой автомобильной, полупроводниковой и аэрокосмической промышленности. Например, магниты необходимы для сборки практически всей техники: от автомобилей и беспилотников до роботов и ракет.

Ограничения поставок для компаний и военных подрядчиков по всему миру были введены еще 4 апреля до тех пор, пока китайское правительство не разработает новую систему регулирования экспорта. Оно может навсегда отменить поставки определенным компаниям, включая американских военных подрядчиков.

По информации NYT, введенные меры могут серьезно повлиять на работу компаний в США, Японии и Германии. При этом для самого Китая не будет заметного экономического ущерба, поскольку поставки магнитов из редкоземельных металлов составляют небольшую долю в общем экспорте КНР.

Напомним, в США опасаются, что экспортные ограничения Китая не позволят американцам создать новый истребитель шестого поколения F-47.

Ранее власти Китая предупредили, что поднимут пошлины в отношении США до 125%.