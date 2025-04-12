Президент США Дональд Трамп сделал новое крупное послабление по тарифам. Он вывел из-под новых пошлин смартфоны и компьютеры из Китая.

Об этом сообщает CNBC.

По данным издания, под разморозку попала техника, которую ранее обложили 145-процентными тарифами.

Исключения также введены для других электронных устройств и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоскопанельные телевизионные дисплеи, флэш-накопители, карты памяти и твердотельные накопители.

Как выяснилось, такие нормы появились в инструкциях Таможенной службы США.

В противном случае пошлины могли сказаться на технологических компаниях, например Apple, которая производит iPhone и большинство других своих продуктов в Китае.

"Эти товары в конечном итоге могут облагаться дополнительными пошлинами, но они, вероятно, будут ниже, чем 145-процентная ставка, которую Трамп ввел на товары из Китая", - говорится в заявлении издания.

Мы анализировали в отдельном материале, почему Трамп остановил большинство введенных ранее пошлин. Исключением сперва стал Китай, но теперь США отменяют пошлины и на один из важнейших источников китайского импорта.

При этом ранее в Белом доме заявили, что почти семьдесят стран предложили Трампу начать переговоры о смягчении введенных пошлин.