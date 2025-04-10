Вчерашняя новость о том, что Трамп взял паузу на 90 дней по "взаимным пошлинам", вызвало потрясение не меньшее, чем новость о самом введении пошлин. Все рынки пошли в гору – дорожают акции, нефть и криптовалюты.



При этом из слов Трампа точно непонятно, что именно он вчера решил. Версии разные – то ли он снизил пошлины для всех стран, кроме Китая, то ли только для тех, кто не повышает в ответ пошлины на американские товары и готов вести переговоры с США. Кроме того, пошлины точно не отменены для Мексики и Канады.



Впрочем, как видим, прилив энтузиазма на рынках это не остановило.



Но что это означает по сути? Ведь Трамп, получается, "отыграл назад" свой главный проект, к которому давно готовился? Хотя буквально в понедельник заявлял, что никакой паузы по пошлинам не будет.



На этот счет оценки комментаторов прямо противоположные.



Одни говорят, что это полный провал Трампа. Он увидел к каким катастрофическим последствиям для США привело его решение, а потому и решил отыграть назад. Тем более, что бунт начался даже в его собственном окружении (против пошлин выступил Илон Маск). И теперь американский президент оказался в позиции "Акела промахнулся" и более на его заявления и угрозы никто внимание обращать не будет.



Другие говорят, что Трамп показал себя гениальным мастером сделок – сначала всех напугал, а потом сделал шаг назад и теперь к нему все побегут договариваться. Заодно решил сосредоточиться на борьбе с Китаем, взяв паузу по остальным странам мира. Показывая тем самым, что непослушным будет кара, а послушным – скидка по пошлинам.



Третьи полагают, что это все вообще была банальная финансовая афера – Трамп и его люди решили заработать на гигантском ралли фондового рынка, сначала его обрушив, а затем подняв.



Как бы там ни было, но очевидно, что Трамп столкнулся с серьезными проблемами в реализации своих планов. Американский бизнес оказался явно не готов в кратчайшие сроки переносить производство в США, Китай не пошел договариваться, а начал вводить в ответ свои пошлины против американских товаров, и вчера решение об ответных тарифах принял и Европейский союз. Не исключено, что последнее и стало ключевым моментом, побудившим Трампа взять паузу. Так как возникла угроза создания ситуативного антиамериканского альянса Китая и ЕС, в то время как Трамп явно рассчитывал, что европейцы побегут к США просить о "сделке".



Кроме того, в целом, навязываемая Трампом другим странам тема "покупайте больше американских товаров, чтобы не иметь высокие пошлины", является чрезвычайно трудной в реализации. Прежде всего возникает вопрос – а есть ли в США такие объемы производства товаров, чтоб завалить ими весь мир? Или хотя бы огромные объемы незагруженных мощностей, позволяющие быстро нарастить их выпуск? Особенно с учетом того, что американским предприятиям нужно будет наполнять еще и свой рынок после ограничения доступа на него китайских и прочих товаров.



Сейчас таких возможностей явно нет.



Конечно, Вашингтон может договариваться с другими странами о долгосрочных контрактах, которые предусматривают увеличение поставок товаров в будущем. Но много ли найдется желающих закладываться в такие "длинные" обязательства с учетом крайне нестабильной геополитической ситуации в мире и внутриполитической в самих Штатах? Скорее это порождает стремление других стран минимизировать свою зависимость от переменчивой американской политики. Например, в сфере производства оружия.



К тому же остается базовый вопрос неконкурентоспособности американской продукции. Уже есть подсчеты, что при переносе производства iPhone в США его стоимость вырастет в три раза. Много ли по такой цене товаров могут продать американцы по всему миру?



Расширение американского производства для насыщения внутреннего рынка (если он будет закрыт для импорта огромными пошлинами) более реально, но даже и это будет очень трудным процессом из-за необходимости перестройки всех производственных цепочек.

А, с учетом более высокой цены продукции из США, может привести к сильной инфляции. Да и в любом случае для запуска этого процесса потребуются долгие годы.



Поэтому американский бизнес, даже приближенный к Трампу (такие как Илон Маск), очень прохладно оценили радикальные начинания президента, а фондовые рынки обрушились.



И, по итогу, Трамп был вынужден отступить.



Правда, при этом, он продолжает торговую войну с Китаем, хотя не факт, что он и здесь не отыграет назад. Вчера он уже давал понять о готовности к сделке с Пекином и даже назвал Си Цзиньпина своим другом.



В общем, "тарифную революцию" пока поставили на паузу. По амбициям Трампа нанесен сильный удар, что, возможно, переключит внимание на какие-то другие вопросы, по которым он сможет достичь, как ему кажется, быстрого результата. Это может быть Иран, с которым он хочет заключить ядерную сделку (а в случае отказа угрожает начать войну).

Это может быть и активизация усилий по завершению войны в Украине. Трампу сейчас очень нужна победа. Или то, что он сможет в виде победы представить.