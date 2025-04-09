Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вводит 90-дневную паузу в действии повышенных пошлин для тех стран, которые не ответили на действия США повышением сбора с импорта американских товаров. В этот период пошлины будут снижены на 10%.

Об этом глава США сообщил в ходе краткого интервью в Белом доме.

"Исходя из факта того, что более 75-ти стран призвали представителей Соединённых Штатов к переговорам по решению обсуждаемых вопросов, касающихся торговли, торговых барьеров, пошлин, манипуляций с валютой и неденежных тарифов, я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода на 10%. Это вступает в силу немедленно", – заявил Трамп.

У президента США спросили почему он раньше говорил, что не будет делать паузы во взымании пошлин, а сегодня объявил об этом.

"Как теперь люди могут вам верить?" – задал вопрос один из журналистов.

"У вас должна быть гибкость. Я мог бы сказать: "Вот стена, и я собираюсь пройти сквозь эту стену. я собираюсь пройти сквозь неё, несмотря ни на что". Но вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда вам нужно иметь возможность пройти под стеной, вокруг стены или через стену", – пояснил президент США.

При этом, по его словам, "ещё ничего не закончено", и значительно больше чем 75 стран хотят урегулировать экономические отношения с Америкой.

"Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они начинали верещать. Они начинали немного бояться", – добавил президент США.

Трамп также признал, что распорядился о приостановке пошлин и в качестве меры для предотвращения падения фондовых рынков и рассказал, как следил за экономической ситуацией, назвав её "очень сложной" и "вызывающей тошноту".

Президент CША также допустил, что некоторые американские компании будут полностью освобождены от пошлин на этот 90-дневный период, какие именно – он выберет "инстинктивно".

Министр финансов США Скотт Бессант добавил, что пошлины приостановлены, поскольку Трамп хочет обсудить взаимные тарифы с другими странами мира. По его словам, "пауза в экономических ограничениях даёт время для переговоров".

При этом 90-дневный "тарифный мораторий" не распространяется на пошлины в торговле США с Канадой и Мексикой, заявили в Белом доме.

Там сообщили, что в дополнение к 10-процентному тарифу на энергоносители и калий, остаётся в силе 25-процентный тариф на транзакции между Канадой и Мексикой, не входящие в USMCA (зону свободной торговли).

Ранее Дональд Трамп рассказал, как многие страны, за исключением Китая, упрашивают США снизить пошлины.

Напомним, по данным Белого дома, почти 70 стран предложили Трампу начать переговоры о смягчении введенных пошлин.