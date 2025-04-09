Президент США Дональд Трамп заявил, что многие страны, против которых он ввел пошлины, "целуют его в зад", чтобы договориться об их снижении.

Об этом глава Белого дома сказал, выступая на заседании Национального республиканского комитета Конгресса.

"Говорю вам, эти страны нам названивают, целуют мне зад. Пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю всё. Всё, что угодно, сэр", - заявил американский президент.

При этом он отметил, что китайцы этого не делают, потому что они "гордые люди". Но они все равно, по мнению Трампа, "хотят заключить сделку".

Между тем, как сообщает издание The Hill, сенатор-демократ Рон Уайден внес резолюцию с предложением отменить введённые Трампом пошлины.

Уайден "предлагает новую двухпартийную привилегированную резолюцию, чтобы положить конец последнему поколению глобальных тарифов, которые наносят удар по американским семьям и малому бизнесу".

"Члены обеих партий должны знать, что это призыв к действию, и Конгресс должен вмешаться, чтобы наказать этого президента по торговле", - добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%.

Перед этим Трамп заявил, что США введут дополнительные 50%-е тарифы на китайский импорт, если Пекин не отменит свои 34%-е пошлины на американский импорт, которые ввел в ответ на недавние пошлины Вашингтона.

Пекин ответил, что не поддастся давлению.

Накануне в Минфине США сообщили, что власти около 70 стран предложили Трампу начать переговоры о смягчении пошлин.

Мы разбирались в отдельном материале, что означают введенные в США пошлины на товары.