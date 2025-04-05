Президент США Дональд Трамп может предложить пострадавшим от повышения пошлин странам сделку в виде покупки "входного билета".

Об этом заявил бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

По его словам, у США есть два варианта по развитию событий.

"Насколько мне известно, рассматривают два варианта "входного билета": покупка казначейских облигаций США на длительный срок с нулевой ставкой и (или) взыскание комиссии при выплатах по правительственным бумагам в портфелях центральных банков, владеющих американскими правительственными долговыми бумагами", - заявил Шапран.

Подробнее о том, что означает введение Трампом пошлин мы писали в отдельном материале.

При этом в Верховной Раде заявили, что введённые президентом США Дональдом Трампом тарифы "не сильно" ударят по Украине.

Несмотря на это, введение пошлин на украинский экспорт в США (пусть он и не такой уж большой) все таки, очевидно, для экономики Украины в плюс не пойдет. Особенно на фоне того, что против РФ никаких пошлин вообще не ввели, при том что россияне экспортируют в США товаров на сумму в 4 раза больше, чем Украина (3,5 млрд долларов против 870 млн долларов).