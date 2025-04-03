Введённые президентом США Дональдом Трампом тарифы "не сильно" ударят по Украине. Об этом заявил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, экспорт Украины в США не дотягивает даже до миллиарда.

"Наш экспорт туда (в США - Ред.) даже не дотягивает до миллиарда и 2% от всего, что мы куда-то экспортируем. США к нам завозят почти на 3 млрд, вообще 5 раз больше. Поэтому мы получили "лайт" тариф всего в 10%. Больше всего мы ввозили металлургическую продукцию, но там уже и так с марта для нас тариф 25% на сталь и алюминий. Еще трубы, но там тоже тариф уже есть антидемпинг", - пишет Железняк.

Он отметил, что еще треть украинского экспорта в США составляет аграрная и пищевая продукция.

"Но там тоже уже и так ждали с апреля тариф", - пишет Железняк.

В то же время вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко не столь оптимистична.

Она признает, что будет "тяжело", хотя и "не критично". По ее словам, универсальная пошлина США ударит в первую очередь по мелким производителям.

Отметим, что в любом случае введение пошлин на украинский экспорт в США (пусть он и не такой уж большой) все таки, очевидно, для экономики Украины в плюс не пойдет. Особенно на фоне того, что против РФ никаких пошлин вообще не ввели, при том что россияне экспортируют в США товаров на сумму в 4 раза больше, чем Украина (3,5 млрд долларов против 870 млн долларов).

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов принять контрмеры в ответ на тарифы США.