Министр финансов США Скотт Бессент призвал другие страны "откинуться на спинку кресла" и не принимать ответных мер на новые беспрецедентные пошлины президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в комментарии каналу Fox News.

"История торговли такова, что мы - страна с дефицитом. У страны с дефицитом есть преимущество. Они - страны с профицитом. Традиционно страны с профицитом всегда проигрывают в любой торговой эскалации", - заявил он.

Бессент пригрозил в случае ответных мер эскалацией.

"Мой совет каждой стране прямо сейчас - не мстите. Откиньтесь на спинку кресла, примите это, посмотрим, как все пойдет. Потому что, если вы ответите, будет эскалация", – сказал министр.

Также Трамп обложил пошлинами необитаемые острова Херд и Макдональд. Против них ввели 10-процентные тарифы.

На этих островах живут лишь огромные популяции пингвинов, ластоногих и морских птиц.

При этом сама территория, где периодически появляются только ученые, входит в состав Австралии, против которой тариф также составил 10%.

Судя по всему, острова попали в список, чтобы Австралия не обходила пошлины, регистрируя свои компании на внешних территориях.

Мировые СМИ вынесли пошлины Трампа, введенные против всех стран, на свои обложки.

"Трамп развязывает вихрь пошлин против мирового порядка", "Трамп против всего мира", "Трамп развязывает торговую войну", "Трамп наложил на Евросоюз пошлину в 20%", "Великобритания избежала худших тарифов, поскольку Трамп бьет "иностранных мошенников"".

Напомним, в ЕС уже заявили, что разрабатывают пакет ответных мер на 20%-е тарифы против блока.