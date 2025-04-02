С 3 апреля Соединённые Штаты Амеркии вводят двадцатипятипроцентные пошлины на ввоз автомобилей.

Соответствующее распоряжение подписал американский президент Дональд Трамп, сообщает информагентство Reuters.

По словам американского лидера, в настоящее время только половина автомобилей, которые продаются в США, были производены внутри страны, и это угрожает национальной безопасности.

США также вводят 25-процентный тариф на весь импорт компьютеров, включая ноутбуки и настольные устройства из всех стран мира, сообщил Трамп.

Напомним, 2 апреля в силу вступают взаимные пошлины США, Еврокомиссия готовит ответ Белому дому.

Вашингтон вводит взаимные пошлины на продукцию из всех стран, которые взимают пошлины на американские товары.

"Начнём со всех стран, посмотрим, что получится", – прокомментировал Дональд Трамп.

Со своей стороны, в Брюсселе сказали, что в таком случае "торговая война обострится до невообразимых последствий".

Ранее Трамп пригрозил Европе пошлинами "200% на весь алкоголь" в ответ на "виски-тарифы".

По словам американского лидера, Европейский Союз является одной из самых враждебных и агрессивных налоговых и тарифных структур в мире, "который был создан исключительно с целью воспользоваться преимуществами США".