Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны.

От пошлин на импортные автомобили, которые вводит Трамп, больше всего пострадают Мексика, Япония, Южная Корея и Канада.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что автомобильные пошлины ознаменуют собой значительное расширение торговой борьбы президента и, вероятно, поймают в ловушку некоторые из крупнейших автомобильных брендов в таких странах как Япония, Германия и Южная Корея, все из которых являются основными торговыми партнерами США.

Этот шаг рискует нарушить работу североамериканских автопроизводителей, которые полагаются на высокоинтегрированные цепочки в США, Мексике и Канаде, также отмечает Bloomberg.

"Трамп делает ставку на то, что его тарифные шаги изменят американскую промышленность, и утверждает, что его подход уже работает. Только на этой неделе он принимал руководителей Hyundai Motor Co. в Белом доме и приветствовал план южнокорейского автопроизводителя по расширению в США на сумму 21 млрд долларов как "наглядную демонстрацию того, что тарифы очень эффективны", – говорится в публикации.

Ранее мы писали, что Канада в ответ на санкции США ввела пошлины на американские товары.

Мы разбирались в отдельном материале, к чему может привести торговая война между США, Канадой и Мексикой.