"Раскол в ЕС начался еще до начала торговой войны Трампа", - заявляет в заголовке Politico.

Издание пишет, что ряд европейских стран критикуют намерение Еврокомиссии ввести ответные пошлины на 18 млрд евро в отношении США, на что президент США Дональд Трамп пообещал ответить тарифами на алкоголь.

"Торговая война Европы с Вашингтоном едва началась, но некоторые лидеры ЕС уже складывают оружие и бегут с поля боя, пытаясь спастись от тарифного натиска Дональда Трампа на своих экспортеров", - говорится в статье.

Критикуют идею Брюсселя главные европейские экспортеры алкоголя. Премьер Италии Джорджа Мелони предупреждает о "порочном круге" торговой эскалации. Ее французский коллега Франсуа Байру обвинил ЕК в "ударе по не тем целям". А лидер Ирландии раскритиковал Брюссель за "схему возмездия".

Помимо этих трех стран также Испания и Нидерланды экспортируют больше всего алкоголя в США.

"Очевидно, что первоначальное единство ЕС в вопросах торговли рушится еще до того, как было достигнуто соглашение о втором, более крупном тарифном пакете, запланированном на середину апреля в ответ на новые (и более широкие) тарифы Трампа на сталь и алюминий", - пишет издание.

Ранее европейская пресса писала, что пошлины в 200% на алкоголь, которыми пригрозил Европе Трамп, - это "потенциально смерть многих игроков".