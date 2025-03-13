Президент США Дональд Трамп в ответ на введенные Европой тарифы на американский виски пригрозил пошлинами на европейские спиртные напитки.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth.

По словам американского лидера, Европейский Союз является одной из самых враждебных и агрессивных налоговых и тарифных структур в мире, "который был создан исключительно с целью воспользоваться преимуществами США".

"ЕС только что ввел неприятный 50% тариф на виски. Если этот тариф не будет немедленно отменен, США вскоре введут 200% тариф на все вина, шампанское и алкогольную продукцию из Франции и других стран, представленных в ЕС. Это станет отличной новостью для винного и шампанского бизнеса в США", - написал президент США.

Также он опубликовал несколько постов с обвинениями в адрес ЕС и других торговых партнеров США.

"У США нет свободной торговли. У нас есть "глупая торговля". Весь мир обманул нас!" - написал президент США.

"Глобалистский Wall Street Journal (эта газета критикует Трампа за повышение тарифов - Ред.) понятия не имеет, что они делают или говорят. Они принадлежат загрязненному мышлению Европейского Союза, который был создан для главной цели "обмануть" Соединенные Штаты Америки. Их (WSJ!) мышление устаревшее и слабое, очень плохое для США. Но не бойтесь, мы победим во всем! Цены на яйца упали, нефть упала, процентные ставки упали, и деньги, связанные с тарифами, текут в Соедененные Штаты. "Единственное, чего вам нужно бояться, это сам страх!" - сказано в другой публикации Трампа.

Напомним, накануне Европейская комиссия объявила о введении новых пошлин в качестве ответа на установленные США торговые ограничения. Как пишут СМИ, они будут иметь скорее символические, чем экономические последствия.

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