Премьер Онтарио объявил об ответных мерах против США после введения пошлин на канадские товары
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил об антиамериканских мерах, которые предпримет в ответ на пошлины, которые США ввели на канадские товары.
Об этом премьер заявил на брифинге.
Объявленные меры следующие:
- Всем американским компаниям будет запрещено участвовать в государственных закупках.
- Провинция разрывает контракт со Starlink Илона Маска.
- Если тарифы сохранятся, Онтарио немедленно применит 25% надбавку к электроэнергии, которую экспортирует в Нью-йорк, Мичиган и Миннесоту.
- Онтарио введет 25% налог на экспорт электроэнергии в США.
Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты незамедлительно увеличат пошлины для Канады в случае введения ею ответных мер.
Перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон начал торговую войну против Оттавы.
"Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью в 155 миллиардов долларов. Действие канадских пошлин против американских товаров продолжится до тех пор, пока США не отменят свои", – объявил премьер.
Как мы писали, с 4 марта в Штатах введены 25%-е пошлины на канадский импорт. Трамп установил такие пошлины на большинство канадских товаров, за исключением энергетического сектора, в отношении которого ставка равна 10%. В ответ Оттава ввела аналогичные пошлины на американские товары.