Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил об антиамериканских мерах, которые предпримет в ответ на пошлины, которые США ввели на канадские товары.

Об этом премьер заявил на брифинге.

Объявленные меры следующие:

Всем американским компаниям будет запрещено участвовать в государственных закупках. Провинция разрывает контракт со Starlink Илона Маска. Если тарифы сохранятся, Онтарио немедленно применит 25% надбавку к электроэнергии, которую экспортирует в Нью-йорк, Мичиган и Миннесоту. Онтарио введет 25% налог на экспорт электроэнергии в США.

Напомним, Трамп заявил, что Соединенные Штаты незамедлительно увеличат пошлины для Канады в случае введения ею ответных мер.

Перед этим премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон начал торговую войну против Оттавы.

"Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью в 155 миллиардов долларов. Действие канадских пошлин против американских товаров продолжится до тех пор, пока США не отменят свои", – объявил премьер.

Как мы писали, с 4 марта в Штатах введены 25%-е пошлины на канадский импорт. Трамп установил такие пошлины на большинство канадских товаров, за исключением энергетического сектора, в отношении которого ставка равна 10%. В ответ Оттава ввела аналогичные пошлины на американские товары.