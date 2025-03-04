Соединенные Штаты незамедлительно увеличат пошлины для Канады в случае введения ею ответных мер.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth.

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он введет ответный тариф в отношении США, наш ответный тариф немедленно увеличится на ту же сумму!" – написал президент США.

Напомним, сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон начал торговую войну против Оттавы.

"Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью в 155 миллиардов долларов. Действие канадских пошлин против американских товаров продолжится до тех пор, пока США не отменят свои", – объявил премьер.

Как мы писали, с сегодняшнего дня в Штатах введены 25%-е пошлины на канадский импорт. Трамп установил такие пошлины на большинство канадских товаров, за исключением энергетического сектора, в отношении которого ставка равна 10%. В ответ Оттава ввела аналогичные пошлины на американские товары.

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