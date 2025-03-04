Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Вашингтон начал торговую войну против Оттавы.

Об этом канадский премьер сообщил во время пресс-конференции на Парламентском холме.

"Сегодня США, наш ближайший союзник и друг, объявили торговую войну против Канады", – сказал Трюдо.

"Канада вводит 25% пошлины против американских товаров стоимостью в 155 миллиардов долларов. Действие канадских пошлин против американских товаров продолжится до тех пор, пока США не отменят свои", – объявил премьер.

Напомним, с сегодняшнего дня в Штатах введены 25%-е пошлины на канадский импорт. Трамп установил такие пошлины на большинство канадских товаров, за исключением энергетического сектора, в отношении которого ставка равна 10%. В ответ Оттава ввела аналогичные пошлины на американские товары.

Ранее мы писали, что с 12 марта вступят в силу дополнительные тарифы на ввоз в США стали и алюминия, что снова ударит по Канаде и Мексике.

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