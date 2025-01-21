Новый президент США Дональд Трамп анонсировал начало торговой войны со своими соседями - Канадой и Мексикой. Также он пригрозил началом торговой войны Евросоюзу и странам БРИКС.

Трамп объявил, что планирует ввести 25% пошлины на все товары из Канады и Мексики уже с 1 февраля.

В отношении стран БРИКС США могут ввести торговые пошлины в размере не менее 100%, заявил Трамп.

Также он сказал, что США могут ввести пошлины и против европейских товаров. Чтобы этого не произошло, Трамп потребовал от Европы закупать больше нефти и газа у США.

Кроме того, Трамп подтвердил, что будет требовать от стран НАТО тратить на оборону не менее 5% ВВП.

Также Трамп вновь повторил, что имеет претензии на Панамский канал и Гренландию.

"Очень большой вопрос – Панамский канал. Китай контролирует этот канал. Это вообще нормально? Это плохо. Когда Джимми Картер отдал его, это была ужасная ошибка, он не отдавал его Китаю. Он отдал Панаме. А теперь Китай контролирует Панамский канал. Мы не разрешим этому так дальше продолжаться. Гренландия – чудесное место. Нам нужна она для безопасности. Уверен, что Дания пойдет на уступки. Это очень дорого для них обслуживать эту территорию. Людям в Гренландии Дания не нравится", - заявил Трамп.

Напомним, президент Панамы уже отверг претензии Трампа и заявил, что канал останется под контролем его страны.

А премьер Гренландии ранее заявлял, что жители принадлежащего Дании острова не хотят быть "ни американцами, ни датчанами", заявив о своем стремлении к независимости.