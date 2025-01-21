Дональд Трамп в свой первый день в должности президента США сделал огромное количество заявлений.

Анализируем, что они значат.

1. Украина и Россия

Заявления Трампа по войне в Украине, как мы ранее и писали, оставляют развилку для двух противоположных вариантов развития событий - как для скорого прекращения огня, так и для радикальной эскалации войны вплоть до прямого столкновения НАТО и РФ (об угрозе для Трампа нового "Вьетнама" в Украине говорят и некоторые его соратники).

С одной стороны, Трамп заявляет, что намерен войну закончить как можно скорее. С другой - грозит Путину "неприятностями", если тот не пойдет на "сделку по Украине". Под "неприятностями" Трамп вряд ли понимает прямое вмешательство США в войну. Скорее, исходя из контекста его заявлений, усиление экономического давления. Однако если это давление будет иметь действительно болезненный эффект для РФ, то Москва, убедившись, что договоренности с Трампом трудно достижимы, может резко поднять ставки.

В какую сторону на нынешней развилке повернут события - к миру или к эскалации, может стать понятно после уже анонсированного разговора Трампа с Путиным. Он и будет иметь решающее значение. Неслучайно Трамп заявил, что сможет назвать сроки окончания войны только после переговоров с президентом РФ. В конечном счете все зависит от того, насколько обе стороны будут готовы идти на компромиссы, достичь которых, однако, будет непросто. Особенно с учетом того, что и в РФ, и в США есть немало тех, кто выступает против взаимных уступок и за "войну до победного конца".

Что касается Украины, то месседжи Трампа также противоречивы. С одной стороны, он говорит, что Зеленский готов к сделке по завершению войны (хотя из Киева поступают иные сигналы). С другой - приостановил на 90 дней всю помощь США иностранным государствам, одним из крупнейших получателей которой является Украина (правда, пока непонятно, как этот указ на практике повлияет на оказание поддержки Киеву с учетом уже утверждённых при Байдене решений). То есть не исключено, что по отношению к украинским властям Трамп также намерен применять метод "кнута и пряника" по принуждению к завершению войны.

2. Мировая политика

Заявления Трампа по мировым делам были выдержаны в жестко агрессивном тоне: анонс начала торговой войны с Канадой и Мексикой уже с 1 февраля, угрозы введения пошлин в отношении стран БРИКС и ЕС, претензии на Гренландию и Панамский канал. Все это, правда, можно также понимать как часть "стратегии сделок" Трампа - надавить и напугать конкурентов, чтобы затем добиться от них уступок.

Другой вопрос, насколько это сработает.

Противоречия между США и тем же Китаем носят системный характер. Речь идет о попытке Вашингтона предотвратить превращение КНР в мощнейшую державу мира (Рубио уже заявил, что китайцы "обманом" и "за счет Америки" стали сверхдержавой). А это не предрасполагает к каким-либо долгосрочным договоренностям.

Россию и другие нефтяные страны вряд ли обрадуют планы по резкому увеличению добычи американской нефти и газа и увеличению их экспорта по всему миру. Канаду и Мексику - обещание ввести пошлины. Намерения аннексировать Панамский канал и жесткая антимиграционная кампания Трампа и его наезды на Мексику может усилить настрой против США в Латинской Америке в целом (тем более что там уже давно и активно расширяет свое влияние Китай). ЕС вряд ли в восторге от угроз торговой войны и требований по резкому увеличению военных расходов. Плюс ещё и политический момент - окружение Трампа откровенно поддерживает в Европе ультраправые партии, что является системной угрозой для европейского истеблишмента. И "зига" Илона Маска в этом плане вряд ли была просто неосторожным эмоциональным порывом. Это больше похоже на знак, посылаемый одним из ключевых соратников Трампа, о том, что "ультраправый" курс по Европе будет продолжен и усилен.

Кроме того, желания Трампа - это одно, а реальные возможности США, которые сейчас находятся далеко не в лучшей экономической форме из-за деиндустриализации и нарастающего внешнего долга с навесом "эмиссионного" доллара, - совсем другое. Поэтому неизвестно, насколько подействуют угрозы Трампа и не дадут ли они обратный для США эффект в плане усиления конфронтации Америки с крупнейшими державами мира.

Тем более что возможности США военным путем продвигать свои интересы и навязывать свою волю ограничены. Ограничены не столько обещаниями Трампа не воевать и быть миротворцем (о них, при желании, он может быстро забыть), сколько огромным дефицитом бюджета Америки, наличием у ее противников ядерного оружия и отсутствием у большинства американцев желания воевать за пределами своей страны.

Поэтому подействуют ли угрозы Трампа на крупнейших мировых игроков и как именно, будет ли он жестко принуждать их выполнять американские условия или пойдет на сделки с ними по разделу сфер влияния и рынков - вопрос открытый.

3. Внутренняя политика

Заявления Трампа были крайне конфронтационными в отношении предыдущей администрации. Анонсированы резкие шаги по борьбе с миграцией. Полностью сворачивается гендерная повестка. Помилованы участники штурма Капитолия. Отменены 78 указов Байдена в разных сферах (преимущественно по разнообразию, миграции и климату). СМИ пишут о подготовке к увольнению тысяч чиновников.

В целом Трамп провозгласил "правоконсервативную" революцию (или контрреволюцию, как кому больше нравится).

И ключевой вопрос в том, насколько будет сильно сопротивление этому развороту внутри США. На уровне Конгресса, в информационно-политической сфере, и, главное, на уровне властей демократических штатов.

Если сопротивление будет сильным, то это может парализовать и внешнеполитическую активность Трампа по всем направлениям, заставив сосредоточиться на внутренних проблемах. В том числе ему в такой ситуации будет и не до войны в Украине.