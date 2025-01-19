Принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как она вернет себе преимущество на поле боя, будет иметь катастрофические последствия, предупредили официальные лица в Киеве перед инаугурацией Дональда Трампа.

Об этом пишет The Telegraph.

"Опасаясь, что новая администрация США может сократить военную помощь в случае отказа от переговоров, Зеленский хочет доказать, что Украине сначала нужно время и поддержка для эскалации своей кампании в глубине России", - говорится в сообщении.

По словам помощников президента, если не заставить Путина "почувствовать боль" перед началом переговоров, это придаст ему смелости, ослабит Украину и в конечном итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что достижение мирного соглашения может занять до 100 дней.

В издании отмечают, что такие сроки вызвали "глубокую обеспокоенность" в Киеве.

"Хотя Россия продвигается медленно, но уверенно, в частности, укрепляя позиции вокруг важного логистического узла Покровск, украинские официальные лица заявляют, что они добиваются важных успехов далеко за пределами линии фронта", - пишет The Telegraph.

На прошлой неделе Украина нанесла удары по многочисленным целям в четырех регионах России, поразив нефтяные объекты, промышленные предприятия и военные производственные объекты на расстоянии более 700 миль от границы. Используя для этого самодельные беспилотники, поставленные США ракеты Atacms и предоставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.

В свою очередь советник ОП Михаил Подоляк заявил, что для Украины крайне важно получить поддержку, чтобы заставить Кремль вступить в переговоры "по необходимости, а не по собственному выбору".

Как заявила советник вице-премьер-министра Елена Сотник, если переговоры действительно состоятся, важно, чтобы они велись не только между Россией и США, но и чтобы за столом переговоров присутствовали Украина и ее европейские партнеры, особенно Великобритания.

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