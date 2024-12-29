Украина для завершения войны с Россией согласна на гарантии безопасности, не связанные с НАТО.

Об этом заявил посол Украины в ООН Андрей Мельник в интервью Berliner Morgenpost.

"Членство Украины в НАТО остается на повестке дня. Тем не менее вопрос о гарантиях безопасности имеет для нас центральное значение как временное решение. Но это должно выходить за рамки чисто политических обещаний, подобных Будапештскому меморандуму 1994 года. Наши партнеры должны тщательно зафиксировать военные средства, которые они будут использовать для защиты Украины, если Россия снова нападет на нее", - заявил он.

По словам Мельника, такие "временные" соглашения "могут стать частью возможного крупного мирного договора с Россией".

Он также заявил, что Германия и другие страны Европы должны увеличить военную помощь Украине, что бы ни решил Трамп по поводу её снижения со стороны американцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что считает лучшей гарантией безопасности для Украины членство в НАТО, поэтому будет и дальше просить об этом. Но рассматривает и другие варианты, в том числе "санкционные и финансовые".

Война в Украине идет 1040-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.