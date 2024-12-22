Новоизбранный прездент США Дональд Трамп собирается встретиться с главой РФ Владимиром Путиным для урегулирования российско-украинского конфликта.

Об этом республиканец заявил в ходе своего выступления на конференции Turning Point USA в штате Аризона, передают американские СМИ.

По словам Трампа, Путин хочет, чтобы их встреча состоялась "как можно скорее".

"Мы будем этого ждать, мы должны положить конец той войне", – сказал Трамп.

Республиканец назвал войну в Украине "ужасной" и в который раз повторил, что если бы он был президентом вместо нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, то этого конфликта удалось бы избежать.

Напомним, Путин заявил о готовности к поиску компромиссов с США. Глава РФ сказал, что у россиян "никогда не пропадало" желание улучшить отношения с американцами. При этом, по словам Путина, Москва готова и к эскалации, и к переговорам с Вашингтоном, но "без ущерба для интересов" России.

Ранее газета Washington Post анонсировала, что Трамп и Путин встретятся в 2025 году. По данным издания, главной темой переговоров будет конфликт РФ с Украиной. Близкая к демократам США газета транслирует их скептические и одновременно тревожные оценки касательно перспектив этих переговоров.