Владимир Путин заявил о готовности к поиску компромиссов с Вашингтоном. Он сказал, что у РФ "никогда не пропадало" желание улучшить отношения с американцами.

Так он ответил на вопросы, что означают решения уходящей администрации США по "дальнобою" и усиленным поставкам оружия Украине. И идет ли уже Третья мировая война.

По словам Путина, Москва готова и к эскалации, и к переговорам с США, но "без ущерба для наших интересов".

"Если им так хочется, ну, пускай им плохо живется, пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда. И когда, наконец, наши сегодняшние противники, возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет и осознание того, что нужно искать компромиссы. Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов. Нормализация отношений РФ и США возможна при желании (Вашингтона - Ред.), у России такое желание никогда не пропадало. Россия готова выстраивать отношения", - сказал он после своей "Прямой линии", которая прошла в четверг.

На "Прямой линии" Путин также заявлял о готовности к компромиссам по Украине. Что эти заявления означают, мы анализировали в отдельном материале.