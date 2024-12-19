Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на заявление Владимира Путина, что РФ готова вести переговоры и подписывать соглашения только с ним, так как считает Верховную Раду и спикера "единственными легитимными органами власти в Украине".

Стефанчук рассказал на брифинге, что Украина готова вести переговоры с Россией только на своих условиях.

"Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины, как жертвы этой агрессии, должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", - сказал спикер.

Напомним, Путин также сказал, что готов к переговорам и компромиссам по Украине, но на основе своих предыдущих требований: нейтралитет и сдача Украиной четырех областей.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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