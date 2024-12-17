Владимир Зеленский заявил, что не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выполнять роль посредника в переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом он сказал на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей во Львове.

"Премьер Орбан хочет как-то так... Не выйдет: я его не пущу и таких, как он. Нам нужны прямые отношения с США, мы сильная страна, мы это показали на поле боя. У кого-то в Европе есть такой пример современный? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит", - заявил президент.

Напомним, Орбан сблизился с избранным президентом США Дональдом Трампом еще до его победы на выборах, а затем стал регулярно обсуждать с ним вопрос Украины. Недавно премьер Венгрии заявил, что Украина отклонила его предложение объявить рождественское перемирие.

"В конце венгерского председательства в ЕС мы предприняли новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил", - сказал он.

В Киеве утверждают, что таких предложений от Будапешта не поступало.