Венгрия предложила Киеву установить на Рождество прекращение огня с Россией и обмен военнопленными, но президент Украины Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя критическое заявление украинского президента в его адрес.

"В конце венгерского председательства в ЕС мы предприняли новые усилия для мира. Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил. Мы сделали все, что могли", – написал Орбан в соцсети X.

Ранее Зеленский раскритиковал премьера Венгрии за его сегодняшний звонок Путину, написав, что "мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить".

Напомним, после разговора с Путиным, который состоялся по инициативе Будапешта, Орбан заявил, что впереди "самые опасные недели" войны в Украине.

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