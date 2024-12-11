Владимир Зеленский выразил недовольство телефонным звонком премьер-министра Венгрии Виктора Орбана главе Кремля Владимиру Путину.

Пост с критикой премьера он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции. Не нужно играть на собственный имидж за счет единства – нужно заботиться об общем успехе. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины", - написал украинский президент.

Напомним, после разговора с Путиным, который состоялся по инициативе Будапешта, Орбан заявил, что впереди "самые опасные недели" войны в Украине.

"Мы живем в самые опасные недели войны. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижению мира", - написал Орбан в Фейсбуке.

С Орбаном активно обсуждает войну в Украине и Дональд Трамп. Последняя их встреча в резиденции Трампа во Флориде прошла как раз за день до разговора с Путиным. Ее Зеленский почему-то не прокомментировал.